Rafa Mir, futbolista español, fue condenado a ocho años de prisión por agresión sexual por la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia.

Rafa Mir estaba acusado por agredir sexualmente a una mujer en 2024, y su sentencia fue confirmada este lunes 15 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

También fue sentenciado a dos años y medio de cárcel el jugador Pablo Jara, denunciado por una joven de 26 años amiga de la primera víctima.

Rafa Mir aún puede apelar su condena por agresión sexual (Brenda Zamora )

¿En qué consiste la condena a Rafa Mir?

La condena de ocho años a Rafa Mir consistirá en siete años de prisión por un delito de agresión sexual y a un año y seis meses de cárcel por lesiones.

Se le impuso al ex jugador español la prohibición de aproximarse a la víctima durante 13 años y fijó siete años de libertad vigilada tras la pena de prisión.

El tribunal consideró probados los hechos denunciados por una joven de 21 años, ocurridos la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del jugador en Bétera, Valencia.

La sentencia incluye una compensación económica de 64 mil euros a la víctima y ocho años de inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto con menores.

Rafa Mir aún puede apelar la condena de ocho años

La condena contra Rafa Mir notificada oficialmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, no es definitiva, por lo que la defensa del jugador puede interponer recursos ante instancias superiores.

Rafa Mir sostiene que las relaciones fueron consentidas, mientras que la víctima relató haber sufrido una doble agresión con penetración a pesar de pedir reiteradamente que se detuviera el agresor.

Rafa Mir jugó la temporada 2025-26 de LaLiga con el Elche C.F., club en el que jugó cedido y registró 8 goles en 27 partidos.

Su contrato de préstamo vence el 30 de junio de 2026, fecha en la que administrativamente debe regresar a la disciplina del Sevilla.