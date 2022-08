Action photo during the match Pachuca vs Atlante, Corresponding Semifinal of the Cup MX Torneo Apertura 2017 Liga BBVA Bancomer the MX, at Hidalgo Stadium. Foto de accion durante el Partido Pachuca vs Atlante, Correspondiente a la Semifinal del Torneo Copa MX Apertura 2017 de la Liga BBVA Bancomer MX, en el Estadio Hidalgo, en la foto: Sergio Bueno DT Atlante 15/11/2017/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)