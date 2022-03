Juan Pablo Rodríguez, exfutbolista mexicano que jugó en equipos como el Atlas Futbol Club, el CD Guadalajara y el Club Santos Laguna, confesó que sí existen “las tendidas de cama” al técnico.

¿Qué es una tendida de cama? Simplemente el dejar de competir en el campo, o equivocarse a propósito en la cancha, para que como consecuencia, el director técnico en turno se vaya.

El Juan Pablo Chato Rodríguez en un programa de análisis deportivo transmitido en La Laguna, confesó que “participó” en una acción así, aunque lo explicó muy a su manera.

Todo hace indicar que esa acción la hizo en el 2009, cuando era parte del Club Santos Laguna y el entrenador era Sergio Bueno.

Juan Pablo Rodríguez explica cómo le tendió la cama a un técnico

El Chato Rodríguez, explicó cómo fue que hizo que despidieran a un entrenador.

“De que existen… En alguna participé”, dijo, cuando fue preguntado de su experiencia sobre este tipo de temas.

Aclaró que nunca se equivocó a propósito en la cancha. “Nunca dejé de correr, nunca hice algo intencional en la cancha para que un técnico se fuera”.

Dijo que su forma de “tender la cama”, fue cuando en la directiva le preguntaron si el entrenador al mando, debía de continuar.

“Hubo un diálogo con la directiva. Me preguntaron ¿cómo te sientes con este entrenador? y pues les dije la verdad. En sí, no fue tendida de cama, sólo me dijeron que si el técnico debía continuar y dije… O el técnico o yo ”.

¿Fue Sergio Bueno el técnico al que le tendió la cama JP Rodríguez?

Todo hace indicar que fue en el 2009, cuando estaba en el Santos Laguna y ese técnico era Sergio Bueno.

Cuando el panel preguntó por el nombre del entrenador, el Chato Rodríguez sólo sonrió y siguió con su relato. “Sólo le dije a la directiva que tenían que tomar una decisión. Era si el técnico se quedaba, yo me iba. Y me quedé”.

Ese equipo lagunero, era un desastre: “Era el 2009, nos pusieron a todos transferibles”.

Pero aclaró que más allá de las diferencias con el técnico: “Siempre lo di todo en la cancha. Era un profesional, y si actúas de esa manera vas a dañar no sólo al club, sino a ti mismo, porque tu carrera se comienza a marcar”.