Siguen los ecos de la goleada del Club América al Cruz Azul; ahora el que se pronunció fue José Ramón Fernández, experimentado comentarista de ESPN.

Inclusive, la vergüenza ocasionada por la goleada del Club América ante Cruz Azul evitó que José Ramón Fernández se pronunciara por la goleada.

Y es que el comentarista aseveró que la tunda de 7-0 que le propinaron las Águilas a La Máquina lo dejó sin palabras.

Es por ello que fue hasta hoy 21 de agosto, un día después de la masacre, cuando Joserra hizo comentarios en Twitter.

“Ayer no quise escribir nada, honestamente tanta humillación me dejó sin palabras. Qué vergüenza, pero que vergüenza me dio Cruz Azul. Un desastre, está roto el vestidor”, apuntó.

José Ramón Fernández se rinde ante Club América

José Ramón Fernández es conocido por ser el creador de la corriente antiamericanista, por ende, resulta siempre sorpresivo que hablé bien de las Águilas.

Pero ante tremenda paliza no tuvo de otra más que rendirse ante el Club América, el cual mostró una cara poderosa frente al Cruz Azul.

“América jugó realmente bien, las cosas como son”, escribió José Ramón Fernández en su cuenta de Twitter.

Y es que hasta el más recalcitrante de los antiamericanistas debe de reconocer que los azulcremas le pasaron por encima feo a los cementeros.

José Ramón Fernández (Tomada de video)

Cruz Azul: Fans vandalizan instalaciones del equipo

Debido a lo estrepitoso de la goleada, se registraron hechos lamentables, pues la tienda oficial del Cruz Azul fue vandalizada .

Por si no bastara, un grupo de aficionados se trasladó hasta el hotel de concentración del Cruz Azul para recriminar a los jugadores por la histórica goleada en contra.

Aunque no se ha hecho oficial, para muchos es un hecho que Diego Aguirre, DT del Cruz Azul, no seguirá más en el equipo por tan penosa exhibición.

