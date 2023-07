La afición del Club América quiere otro bombazo que venga a apuntalar su ya de por sí poderosa delantera y hay quienes sueñan con el fichaje de Adama Traoré.

La cuestión es que el Adama Traoré lleva varios meses a bajo nivel, jugando muy de vez en cuando en el Wolverhampton de la Premier League , donde era compañero de Raúl Jiménez.

Adama Traoré se encuentra sin contrato desde que no quiso extender su contrato con los Wolves y hay aficionados del Club América que quieren que la directiva comandada por Santiago Baños les haga el milagro y que lo logre fichar.

¿Qué ha pasado con Adama Traoré?

Adama Traoré, de 27 años, fue dejado en libertad por el Wolverhampton y no ha logrado encontrar equipo, por lo que los aficionados del Club América están ilusionados por lo que su directiva les pueda traer una “bomba” como lo hizo Rayados de Monterrey con Santiago Canales.

Hasta el momento sólo hay rumores acerca de su futuro, pues se habla que en la Liga de España, la Serie A y el futbol de Turquía están interesados en sus servicios.

Aunque para que esto se dé, la directiva del Club América tendría que desembolsar cerca de 373 millones de pesos.

Adama Traoré Diarra, hijo de padres malienses nació en España hace 27 años, iniciando su carrera futbolista en La Masía del FC Barcelona.

Muy joven se fue al futbol inglés jugando en el Aston Villa, Middlesbrough y Wolverhampton, regresando brevemente al FC Barcelona y volver a los Wolves.

¡TE ESPERAMOS EN LA PODEROSA LIGA MX!🇲🇽🇪🇸



Adama Traore lleva casi un mes como jugador libre. Busca equipo y llegaría gratis.



Actualmente tiene 27 años. pic.twitter.com/UXP49QKTCT — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ ™☄️ (@El_Hincha12) July 25, 2023

¿Hay cupos en el Club América

El Club América no tendría problema en contratar a un jugador No Formado en México ya que no tiene hasta el momento, completas sus plazas.

Para el torneo de Apertura 2019, los jugadores extranjeros que hay registrados en Coapa, son los siguientes:

Jonathan Rodríguez, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez de Uruguay.

Álvaro Fidalgo de España.

Bruno Valdés de Chile.

Richard Sánchez de Paraguay.

Leonardo Suárez de Argentina.

Julián Quiñones de Colombia.

El reglamento de la Liga MX indica que los clubes mexicanos pueden registrar hasta nueve futbolistas en su plantel, pero sólo siete pueden estar en la cancha.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok