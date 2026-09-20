Querétaro vs León juegan en la Jornada 9 de la Liga MX; pronóstico 1-2 a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Querétaro 1-2 León es el pronóstico en el Estadio Corregidora, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: Querétaro 1-2 León.
Querétaro vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs León en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Jaime Gómez, S. Homenchenko, Lucas Abascia y Francisco Venegas
- Mediocampistas: Carlos Villanueva, Jean Unjanque, Bernardo Parra y Waldo Madrid
- Delanteros: Mateo Coronel y Lucas Rodríguez
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Salvador Reyes, S. Venegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez y Fernando Beltrán
- Delanteros: Juan Pablo Domínguez, I. Díaz y Díber Cambindo
Querétaro vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Querétaro vs León se miden a partir de las 20:00 horas el domingo 20 de septiembre en el Estadio Corregidora.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One.
- Partido: Querétaro vs León
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corregidora
- Transmisión: Fox One