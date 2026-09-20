Querétaro vs León juegan en la Jornada 9 de la Liga MX; pronóstico 1-2 a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Querétaro 1-2 León es el pronóstico en el Estadio Corregidora, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: Querétaro 1-2 León.

Querétaro vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs León en la Jornada 9 de Liga MX en su Apertura 2026.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Jaime Gómez, S. Homenchenko, Lucas Abascia y Francisco Venegas

Mediocampistas: Carlos Villanueva, Jean Unjanque, Bernardo Parra y Waldo Madrid

Delanteros: Mateo Coronel y Lucas Rodríguez

León

Portero: Óscar García

Defensas: Salvador Reyes, S. Venegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez y Fernando Beltrán

Delanteros: Juan Pablo Domínguez, I. Díaz y Díber Cambindo

Querétaro vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX

Querétaro vs León se miden a partir de las 20:00 horas el domingo 20 de septiembre en el Estadio Corregidora.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One.