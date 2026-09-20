Querétaro vs León se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas por FOX One.
- Partido: Querétaro vs León
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Querétaro vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Querétaro vs León.
Querétaro vs León: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Será en punto de las 20:00 horas que se jugará el partido Querétaro vs León de la Jornada 9 de la Liga MX.
Querétaro vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El partido Querétaro vs León podrá verse a través de la señal de FOX One, en uno de los tres partidos programados el domingo 20 de septiembre.
- Partido: Querétaro vs León
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One