Querétaro vs León se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas por FOX One.

Partido: Querétaro vs León

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX One

Querétaro vs León: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Querétaro vs León.

Querétaro vs León: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Será en punto de las 20:00 horas que se jugará el partido Querétaro vs León de la Jornada 9 de la Liga MX.

Querétaro vs León: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El partido Querétaro vs León podrá verse a través de la señal de FOX One, en uno de los tres partidos programados el domingo 20 de septiembre.