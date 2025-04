Previo a la final de la Copa del Rey, Real Madrid compartió un polémico video en su canal contra Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro designado por la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para su partido contra el FC Barcelona.

Los que han hecho este vídeo amenazan con no presentarse a la final de Copa si el que han puesto en la diana no les pide perdón. pic.twitter.com/nQPEcaSYN8 — kantinu (@kantinu) April 25, 2025

Hoy, en el día de medios de cara a la final de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid, los árbitros atendieron una conferencia de prensa ante la prensa y sorprendieron al hablar sobre los videos en los que se criticó al silbante central.

Ricardo de Burgos Bengoetxea confesó que las constantes críticas al arbitraje, realizadas en particular por la televisora del conjunto merengue, no solamente afectan a los silbantes, si no que además sus familiares y seres queridos se vuelven víctimas de insultos.

Debido a esta polémica desatada 24 horas antes de que se juegue El Clásico en la Cartuja, los dirigidos por Carlo Ancelotti no salieron al entrenamiento que tenían agendado el día de hoy e incluso se comenzó a rumorar con que no se presentarían a la final.

¿Qué pasaría si Real Madrid no se presenta a la final de Copa del Rey? FC Barcelona tendría que jugar sí o sí

De acuerdo al reglamento de la RFEF, en caso de que el Real Madrid no se presentara a la final de la Copa del Rey este sábado 26 de abril en La Cartuja, el FC Barcelona no sería campeón en automático.

Si se llegara a dar esta situación, el FC Barcelona tendría que jugar por el título de la Copa del Rey contra el equipo al que eliminó el Real Madrid en las semifinales, es decir, la Real Sociedad de San Sebastián.

Lewandowski marcó doblete para poner en ventaja al FC Barcelona. (Bernat Armangue / AP)

Además, el conjunto merengue podría ser expulsado de la próxima edición del certamen y tendría que pagar una multa; el hipotético encuentro entre los de San Sebastián y los de Cataluña no se jugaría este fin de semana.

Final de la Copa del Rey: Real Madrid rompe el silencio sobre su posible ausencia del juego contra el FC Barcelona

Luego de los rumores que aseguraban que el Real Madrid se estaba planteando la posibilidad de no asistir a la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona, el conjunto presidido por Florentino Pérez compartió un comunicado en redes sociales.

Aunque en el comunicado que circula en internet el Real Madrid confirmó su participación en el partido de mañana por el título de la Copa del Rey, volvieron a hacer hincapié en los comentarios hechos por los árbitros en conferencia de prensa.

Nuevo Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

“Nuestro club entiende que las desafortunadas e inapropiadas declaraciones de los árbitros designados para este partido, efectuadas 24 horas antes de la final, no pueden manchar un acontecimiento deportivo de trascendencia mundial…”, se lee en el comunicado.