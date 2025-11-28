Se cumplen 9 años de la tragedia que vivieron los jugadores del avionazo del Chapecoense, una historia que solo pocos de ello pudieron contar.

Fue exactamente el 28 de noviembre de 2016 cuando el avión en el que viajaba en Chapecoense se dirigía a disputar la ida de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, pero se estrelló en Cerro Gordo, en La Unión.

El avión RJ85 de la aerolínea LaMia transportaba a 77 personas, entre ellos a jugadores del Chapecoense y de las cuales fallecieron 71 con el impacto de la aeronave.

¿Qué fue de los sobrevivientes del avionazo del Chapecoense? Se cumplen 9 años de la tragedia

Lo que nunca imaginaron es que muchos de los futbolistas del Chapecoense que viajaban en aquel avión nunca volverían a pisar una cancha de futbol y mucho menos regresar con sus familias tras la terrible tragedia.

De esa terrible tragedia ocurrida en 2016 solo sobrevivieron tres futbolistas del Chapecoense: Alan Ruschel, Jackson Follmann y Helio Neto, así como dos miembros de la tripulación, la ayudante de vuelo, el técnico de vuelo y un periodista.

En el caso de Alan Ruschel es el único de los tres jugadores sobrevivientes que sigue en el futbol, pues a sus 36 años sigue activo y milita en el Juventude, de la Primera División de Brasil.

¿Jackson Follman y Helio Neto ya no volvieron al futbol?

Jackson Follman, el exportero del Chapecoense sufrió la amputación de su pierna derecha, por lo que tuvo que dejar el futbol e iniciar una nueva vida con una prótesis que recibió en febrero de 2017. Ahora da charlas sobre superación personal, es comentarista de futbol y en 2024 se lanzó como cantante.

Por último, Helio Neto, quien fue el último en ser rescatado, tiene ahora 40 años de edad, estuvo en estado crítico y fue operado en varias ocasiones. Hoy en día, se dedica a dar pláticas motivacionales, predica la palabra de Dios y comparte su testimonio de fé y perseverancia.