Pumas vs Cruz Azul juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Pumas 2-1 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.
Pronóstico: Pumas 2-1 Cruz Azul.
Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Cruz Azul en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje y Pablo Bennevendo
- Mediocampistas: Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Santiago Trigos
- Delanteros: Uriel Antuna y Robert Morales
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos y Jesús Orozco Chiquete
- Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Ángel Jeremy Márquez
- Delanteros: Carlos Rodolfo Rotondi y Nicolás Ibáñez
Pumas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
Pumas vs Cruz Azul se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 19 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 11 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN