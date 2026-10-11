Pumas vs Cruz Azul juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pumas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Pumas 2-1 Cruz Azul es el pronóstico en el Estadio Olímpico Universitario, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Pronóstico: Pumas 2-1 Cruz Azul.

Pumas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Cruz Azul en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Santiago Trigos

Delanteros: Uriel Antuna y Robert Morales

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Omar Campos y Jesús Orozco Chiquete

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Ángel Jeremy Márquez

Delanteros: Carlos Rodolfo Rotondi y Nicolás Ibáñez

Pumas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Pumas vs Cruz Azul se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Domingo 11 de octubre a las 19 horas por Canal 5, ViX y TUDN.