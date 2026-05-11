Pachuca vs Toluca continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con triunfo 2-0 (3-0 global) de los Tuzos ante los Diablos Rojos.

Pachuca fue superior al Toluca, quienes ya venían de una derrota ante los Tuzos en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador final: Pachuca 2-0 Toluca | Vuelta cuartos de final

Pachuca vs Toluca: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

En el partido Pachuca vs Toluca de los cuartos de final de la Liga MX, los Tuzos sacaron la victoria con marcador de 2-0 (3-0 global).

Así fueron los goles de la victoria de Pachuca sobre Toluca:

Minuto 10: Gol de Enner Valencia (Pachuca)

Minuto 48: Gol de Robert Kenedy (Pachuca)

Pachuca gana ante Toluca y se clasifica a las semifinales de la Liga MX. (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

¿Qué sigue para Pachuca y Toluca en la Liga MX?

Pachuca avanzó a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX luego de vencer al Toluca en los cuartos de final, por lo que ahora tendrá que esperar los demás encuentros para conocer a su próximo rival.

Toluca, por su parte, quedaron eliminados de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo tanto, tendrá que prepararse para el siguiente torneo Apertura 2026 y así tratar de pelear por el título.