Puebla vs Rayadas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-4 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Puebla 1-4 Rayadas es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Puebla 1-4 Rayadas.

Puebla vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Rayadas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Puebla

Portera: Jaidy (Jid) Gutiérrez

Defensas: Karyme Martínez, Jaqueline González, Dulce Martínez y Fátima Rosales

Mediocampistas: Sarah Huchet, Rubí Villegas y Cintia Rodríguez

Delanteras: Abigail “Aby” López, Kendyl Terrell y Marlín Campa

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daniela Monroy, Karol Bernal, Valeria Del Campo y Samantha Simental

Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín, Marcela Restrepo y Lucía García

Delanteras: Jermaine Seoposenwe y Christina Burkenroad

Puebla vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Puebla vs Rayadas continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 12 horas por Youtube.