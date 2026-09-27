Puebla vs Rayadas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-4 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs Rayadas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Puebla 1-4 Rayadas es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Puebla 1-4 Rayadas.
Puebla vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs Rayadas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Puebla
- Portera: Jaidy (Jid) Gutiérrez
- Defensas: Karyme Martínez, Jaqueline González, Dulce Martínez y Fátima Rosales
- Mediocampistas: Sarah Huchet, Rubí Villegas y Cintia Rodríguez
- Delanteras: Abigail “Aby” López, Kendyl Terrell y Marlín Campa
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Daniela Monroy, Karol Bernal, Valeria Del Campo y Samantha Simental
- Mediocampistas: Diana García, Fátima Servín, Marcela Restrepo y Lucía García
- Delanteras: Jermaine Seoposenwe y Christina Burkenroad
Puebla vs Rayadas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Puebla vs Rayadas continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 27 de septiembre a las 12 horas por Youtube.
- Partido: Puebla vs Rayadas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube