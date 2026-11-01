Puebla vs FC Juárez se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Puebla 0-2 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico:<b> </b>Puebla 0-2 FC Juárez.
Puebla vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs FC Juárez, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Puebla
- Portera: Brissa Rangel
- Defensas: María Sainz, Ivonne Najar, Lía Morán y Dulce Martínez
- Mediocampistas: Liliana Fernández, Jaqueline González, Abigail López y Johana Rosas
- Delanteras: Marlyn Campa y Luisa de Alba
FC Juárez
- Portera: Claudia Lozoya
- Defensas: Karla García, Alondra Camargo, Deisy Ojeda y Vanessa González
- Mediocampistas: Dulce Alvarado, Mirelle Arciniega, Solange Lemos y Jazmín Enrigue
- Delanteras: Leidy Ramos y Wendis Cabrera
Puebla vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA
Puebla vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 1 de noviembre a las 13 horas, por Youtube.
- Partido: Puebla vs FC Juárez
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Youtube