Puebla vs FC Juárez se encuentran en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs FC Juárez: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Puebla 0-2 FC Juárez es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico:<b> </b>Puebla 0-2 FC Juárez.

Puebla vs FC Juárez: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs FC Juárez, en la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Puebla

Portera: Brissa Rangel

Defensas: María Sainz, Ivonne Najar, Lía Morán y Dulce Martínez

Mediocampistas: Liliana Fernández, Jaqueline González, Abigail López y Johana Rosas

Delanteras: Marlyn Campa y Luisa de Alba

FC Juárez

Portera: Claudia Lozoya

Defensas: Karla García, Alondra Camargo, Deisy Ojeda y Vanessa González

Mediocampistas: Dulce Alvarado, Mirelle Arciniega, Solange Lemos y Jazmín Enrigue

Delanteras: Leidy Ramos y Wendis Cabrera

Puebla vs FC Juárez: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA

Puebla vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 1 de noviembre a las 13 horas, por Youtube.