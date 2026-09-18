Puebla vs Atlante se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas por TV Azteca.

Partido: Puebla vs Atlante

Fase: Jornada 8 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney

Puebla vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El viernes 18 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Puebla vs Atlante.

Puebla vs Atlante: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido Puebla vs Atlante de la Jornada 9 de la Liga MX.

Puebla vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El partido Puebla vs Atlante podrá verse a través de las señales de Canal 7, ESPN y Disney, en uno de los dos partidos programados el viernes 18 de septiembre.