El PSV del mexicano Richard Ledezma se juega el pase al repechaje de la Champions League contra el líder Liverpool; te decimos dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 8.

La Jornada 8 enfrenta a PSV vs Liverpool, dos equipos con objetivos muy distintos, partido en el que el tendrá acción el mexicano Richard Ledezma.

PSV vs Liverpool: ¿Dónde ver al mexicano Richard Ledezma en Champions League?

El PSV recibe al Liverpool este miércoles 29 de novimbre en partido de la Jornada 8 de la Champions League, que se podrá ver en Caliente TV.

La plataforma Caliente TV transmitirá en exclusiva la Jornada 8 de la Champions League, en la que el PSV peligra ante el Liverpool.

PSV vs Liverpool: ¿A qué hora ver al mexicano Richard Ledezma en Champions League?

El partido PSV del mexicano Richard Ledezma contra Liverpool está programado a las 14 horas este miércoles 29 de noviembre en la cancha del equipo de los Países Bajos.

El horario del PSV vs Liverpool es el mismo que el del resto de los partidos programados en la Jornada 8 de la Champions League.

Partido: PSV vs Liverpool

Fecha: Miércoles 29 de noviembre

Horario: 14:00

Sede: Philips Stadion

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega el PSV del mexicano Richard Ledezma al partido vs Liverpool en Champions League?

El PSV y el mexicano Richard Ledezma vencieron 3-2 al Estrella Roja en calidad de visitante en la Jornada 7, victoria que los llevó hasta la posición 19 de la Champions League.

Sin embargo, con 11 puntos, el lugar del PSV en la zona de repechaje de la Champions League no está asegurado, por lo que tiene que ir por el triunfo ante Liverpool.

¿Qué busca Liverpool en la última jornada de Champions League vs PSV de Richard Ledezma?

Después de una muy buena primera fase en la Champions League, el Liverpool no puede confiarse en la última jornada del torneo, ya que podría perder la cima de la competencia, si cae con PSV.

El FC Barcelona, con 18 puntos, sigue de cerca al Liverpool que tiene 21 unidades, y que de perder en la cancha del PSV podría dejar el sitio de honor.

El Liverpool tiene una desventaja respecto al FC Barcelona, que presume una mejor diferencia de goles, lo que podría darle la cima de la Champions League.