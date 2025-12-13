El Flamengo cumplió con los pronósticos a su favor y se enfrentará con PSG en la Final de la Copa Intercontinental 2025. Conoce la fecha, horario y dónde ver el partido por el título que otorga la FIFA.

Partido: PSG vs Flamengo

Fecha: Miércoles 17 de diciembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Áhmad bin Ali

Transmisión: FIFA+

PSG vs Flamengo: Fecha para ver la Final de la Copa Intercontinental 2025

PSG vs Flamengo se enfrentan el miércoles 17 de diciembre de 2025 en la Final de la Copa Intercontinental 2025.

PSG vs Flamengo: Horario para ver la Final de la Copa Intercontinental 2025

A las 11 horas, tiempo del centro de México está programado el inicio de la Final de la Copa Intercontinental 2025, PSG vs Flamengo.

PSG vs Flamengo: ¿Dónde ver la Final de la Copa Intercontinental 2025?

La plataforma FIFA + transmitirá la Final de la Copa Intercontinental 2025, PSG vs Flamengo, el miércoles 17 de diciembre a las 11 horas.

¿Cómo llegó Flamengo a la Final de la Copa Intercontinental 2025 vs PSG?

Flamengo venció en la Copa Challenger al Pyramids, para clasificar a la Final de la Copa Intercontinental 2025 en la que enfrenta al PSG francés, campeón de Europa.

El Flamengo brasileño selló su pasaporte a la Final de la Copa Intercontinental 2025 el sábado 13 de diciembre, al vencer 2-0 al Pyramids egipcio.

Con goles de Léo Pereira y Danilo, gracias a dos asistencias del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Flamengo superó al batallador Pyramids.

Los goles del partido:

El primer gol llegó a los 23 minutos, cortesía de Léo Pereira, que recibió un pase de Arrascaeta y cabeceó el balón en el área chica al fondo de la red.

En la segunda parte, Arrascaeta centro al segundo palo y Danilo redondeó el triunfo con un remate de cabeza.

¿Cómo llegó PSG a la Final de la Copa Intecontinental 2025?

Flamengo avanzó a la final de la Copa Intercontinental 2025, donde ya espera el PSG, actual monarca de la Champions League, logro que le dio el pase directo a la disputa por el cetro.

El PSG parte como favorita al llegar en pleno ritmo de competencia, tanto el su torneo local como en la Champions League.