Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y uno de los vicepresidentes de la FIFA, fue vinculado con una denuncia interna por presuntos pagos millonarios derivados del escándalo conocido como FIFAGate.

La información fue revelada por The New York Times, por lo que generó polémica dentro del futbol internacional a menos de un mes del Mundial 2026.

Presidente de Conmebol fue acusado de recibir millones

De acuerdo con el informe presentado por The New York Times, la denuncia interna en contra de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, fue presentada ante el comité de ética de la FIFA por una persona, que no se reveló su identidad, pero que asegura tener conocimiento de los presuntos movimientos financieros.

El documento presentado por el medio estadounidense señala que Alejandro Domínguez y otro funcionario de Conmebol habrían recibido más de cinco millones de dólares, aproximadamente 86.5 millones de pesos mexicanos, provenientes de fondos recuperados tras el caso FIFAGate.

Presidente de Conmebol es denunciado por presuntos pagos vinculados al caso FIFAGate. (captura)

La denuncia indica que el dinero habría salido de cuentas bancarias vinculadas con directivos implicados en las investigaciones de corrupción que salieron a la luz en 2015.

¿Qué es el caso FIFAGate?

El FIFAGate fue uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del futbol.

La investigación del caso FIFAGate, encabezada por autoridades de Estados Unidos, destapó una red de sobornos, lavado de dinero y fraudes relacionados con derechos comerciales y televisivos de torneos internacionales de la FIFA.

Más de 40 dirigentes y empresarios estuvieron involucrados en el proceso judicial, principalmente figuras relacionadas con la Concacaf y la Conmebol.