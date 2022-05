La Fórmula 1 sigue extendiendo sus alianzas de cara al futuro de las competencias en el automovilismo, por ello, se ha anunciado que Porsche y Audi, ingresarán al máximo circuito.

Porsche y Audi estarán en la Fórmula 1 próximamente, así lo confirmó el presidente ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, quien afirmó las intenciones de las marcas alemanas.

“La Fórmula 1 es la palanca más importante para impulsar el valor de la marca... Con los planes para una mayor presencia en China y Estados Unidos, la atracción como el espectáculo de carreras de autos más grande”, se apuntó.

“Eso está llegando ahora, y también llegará de cara a 2026, cuando los motores se electrifiquen en mucha mayor medida, incluso con combustibles sintéticos” explicó Diess en una entrevista de YouTube.

Herbert también explicó, que VW no estará dentro de la ecuación, pues no hay manera de que la marca participe “Volkswagen no estará involucrada... No encaja y la marca no participará.”

Porsche y Audi anunciaron su deseo de incursionar en la Fórmula 1 proximamente. (Captura de Pantalla / Twitter)

¿Cómo participarán Porsche y Audi en la Fórmula 1?

Luego de que Herbert Diess, presidente ejecutivo de Wolkswagen confirmara la participación de Porsche y Audi en un futuro dentro de la Fórmula 1, no se sabe de qué manera incursionarán oficialmente.

A pesar de no hacerse clara la manera en la que Porsche y Audi estarán dentro de la F1, ambas marcas alemanas ya tienen experiencia dentro del mundo de las carreras.

Porsche ha estado dentro de Le Mans trabajando como uno de los equipos que participan en el campeonato, mientras que Audi ha hecho lo propio en el Rally.

McLaren F1 Team rechazó oferta millonaria por parte de Audi

Audi estaba listo para ingresar a la Gran Carpa junto con McLaren F1 Team, por lo que realizó una oferta de cerca de 10 mil millones de pesos a la escudería británica.

Sin embargo, McLaren F1 Team rechazó la oferta para incorporar a la marca de autos alemanes ha la Fórmula 1.

Por otro lado, Porsche tiene la intención de llegar a un acuerdo con Red Bull Racing para colaborar juntos en el gran circuito próximamente.