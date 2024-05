El VAR llegó a todas las ligas del mundo, y cada quien con sus propios recursos, como en la liga de Togo, usan la tecnología para impartir justicia dentro de la cancha, algo que no pasa en la Liga MX.

Los árbitros de la Liga MX han sido muy criticados por su forma de utilizar el VAR para tomar decisiones, sin embargo, en la liga del Togo demostraron que no existen limitaciones de presupuesto que impidan el correcto accionar del videoarbitraje.

A través de redes sociales, se volvió viral el momento en el que un árbitro en el Togo va a revisar una jugada en el VAR, pero lo curioso de todo es que las diversas tomas se las mandan por Whatsapp.

Y es que el monitor donde se ven las jugadas está conectado a una computadora que toma los videos directamente de un grupo de Whatsapp, haciendo un poco extraño el funcionamiento del VAR, pero logrando el objetivo.

VAR del Togo funciona por Whatsapp y es mejor que el de la Liga MX

En el Togo demostraron que no hay ningún pretexto para usar el VAR e impartir justicia en una cancha de futbol, algo que deberían tomar de ejemplo los árbitros de la Liga MX.

Mientras que en la Liga MX se siguen cometiendo errores a pesar de contar con una gran infraestructura tecnológica, en la liga del Togo usan Whatsapp para mandar los videos que revisará el árbitro en el VAR.

El video fue compartido en redes sociales y los usuarios de las mismas se mostraron sorprendidos por la forma en que se implementa el sistema de videoarbitraje.

POR WHATSAPP 🤯🧑‍💻



Así funciona el VAR en un partido de Togo; dicen es mejor que el de Liga MXpic.twitter.com/rAVFU8Iixk — Quinto Partido (@quintopartidoof) May 29, 2024

Revelan audios del VAR del polémico penal en la final de la Liga MX América vs Cruz Azul

Luego del polémico penal que cometió Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes en la gran final de la Liga MX entre el Club América y el Club Cruz Azul, la Comisión de Árbitros publicó los audios del VAR.

Pero más allá de que los audios del VAR despejaran las dudas, la final entre el Club América y el Club Cruz Azul seguirá inmersa en un largo debate.

A continuación parte de la conversación entre el VAR y Marco Antonio Ortiz:

-VAR: Tengo una zancadilla, parece falta pero vamos a ver la zancadilla. No juega el balón, ahí se produce un contacto. Ahí hay un contacto y luego un contacto con el cuerpo.

-AVAR: No veo falta. El del América arrastra el pie para provocar el contacto, a mí no me parece penal. Para mí ya está arrastrando el pie desde antes.