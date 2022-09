El boxeador mexicoamericano Andy Ruiz peleará este domingo, sí, su combate ante Luis Ortiz y se transmitirá en dos canales.

La pelea se realizará el domingo 4 de septiembre en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Este sábado se realizó la ceremonia de pesaje en la que ambos pugilistas cumplieron con el peso pactado para la pelea.

Andy Ruiz se subió a la báscula y marcó 268.8 libras, lo que equivale a 121.9 kilogramos.

Mientras que Luis Ortiz registró 245.3 libras, lo que significa 111.2 kilogramos.

El ‘Destroyer’ tendrá una ventaja de 10 kilogramos más que su rival el ‘King Kong’.

Andy Ruiz y Luis Ortiz se encaran en el pesaje

Durante la ceremonia de pesaje entre Andy Ruiz y Luis Ortiz brindaron su punto de vista sobre la pelea que van a protagonizar este domingo 4 de septiembre.

“Luis es un peleador difícil y por eso trabajamos duro, vamos por la victoria” dijo Andy Ruiz.

El ‘Destroyer’ se dijo preparado para su regreso a los cuadriláteros.

“No lo sé, Dios me hizo campeón en este peso y no hay nada que cambiar, mi peso está bien, me siento bien y estoy listo para lucir mañana”, señaló el mexicoamericano.

Mientras que Luis Ortiz pronosticó un nocaut en cualquiera de las dos esquinas, por lo que garantiza una pelea de alto nivel.

“Vamos a salir a noquear, o él me noquea o yo lo noqueo”, consideró el apodado ‘King Kong’.

“Esto va a ser una guerra, sé que va a ser una pelea interesante y que los jueces no van dar de qué hablar”, advirtió Ortiz.

¿Dónde y cuándo ver la pelea entre Andy Ruiz y Luis Ortiz?

Domingo 4 de septiembre

Andy Ruiz vs Luis Ortiz

20:00 horas / Canal: Fox Sports

21:50 horas / Canal: Azteca Deportes Digital

