Andy Ruiz se sigue preparando para su pelea vs Luis Ortíz y una de las cosas que más llamó la atención en su entrenamiento de este martes es el mensaje de su playera.

En un video que subió a sus redes sociales se puede ver a Andy Ruiz entrenar con una playera negra que llamó la atención por la frase: “Ya no quiero estar gordo”.

Recordemos que el ‘Destroyer’ ha sufrido muchas críticas por su peso, incluso desde que hizo historia al convertirse en el primer mexicano campeón de peso pesado.

“No quiero estar gordito” 🤨🙌🏻



Andy Ruiz presume estar en buena forma para este domingo 💪🏻🔥



La pelea contra Luis Ortiz EN VIVO POR #ESPNKnockout este 4 de septiembre 👀#ESPNKnockOut #RuizOrtiz



📺 @StarPlusLA

20:00 🇦🇷🇺🇾🇧🇷

19:00 🇨🇱🇩🇴🇧🇴🇻🇪🇵🇾

18:00 🇲🇽🇨🇴🇵🇪🇪🇨🇵🇦

17:00 🇳🇮🇬🇹🇸🇻🇨🇷🇭🇳 pic.twitter.com/FybOox5D0s — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 30, 2022

Andy Ruiz peleará con el mismo peso con el que enfrentó a Anthony Joshua

Después de algunas indisciplinas y de una derrota en su revancha frente a Anthony Joshua, Andy Ruiz volverá a sostener una pelea, ahora frente a Luis Ortíz.

En conferencia de prensa este martes, Andy Ruiz señaló que no se sintió tan cómodo cuando bajó de peso, por lo que volverá a las 269 libras , en las que venció a Anthony Joshua.

“Yo no me enfoqué mucho en el peso. No me sentí muy bien en mi otra pelea cuando bajé mucho peso en poco tiempo, entonces para esta pelea haré lo mismo que cuando peleé con Joshua, pelear en 269 (libras)”, dijo.

“No es un concurso de cuerpos”, dice Andy Ruiz previo a su combate vs Luis Ortíz

Andy Ruiz consideró que necesita estar en este peso para poder tener poder en sus puños, pero a diferencia de otras peleas, a preparación para esta pelea es diferente.

Reveló que su papá siempre le ha dicho que es un “campeón gordito” y que el box no se trata de un “concurso de cuerpos”.

“Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”, agregó.

