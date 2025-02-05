Sigue la polémica de Pachuca y León por su participación en el Mundial de Clubes 2025 y ahora, el TAS citó a declarar a Gianni Infantino.

Después de que se dijo que Pachuca y León se quedarían fuera del Mundial de Clubes 2025, Gianni Infantino recapacitó y aceptó a los dos equipos de la Liga MX.

Sin embargo, el Alajuelense de Costa Rica metió una queja ante el TAS por la multipropiedad de los equipos, pues ambos pertenecen a Grupo Pachuca.

La queja del Alajuelense ante el TAS por aceptar a Pachuca y León en el Mundial de Clubes 2025

A través de un comunicado, el Alajuelense anunció que metió una queja formal ante el TAS por la participación de León en el Mundial de Clubes 2025. y Pachuca

“En la demanda, se demuestra la existencia de una multipropiedad entre los clubes León y Pachuca, así como el hecho de que ningún equipo tiene un mejor derecho al nuestro para participar en el próximo Mundial de Clubes 2025.

Esta apelación responde a un caso de denegación de justicia por parte de la FIFA, al no atender el reclamo interpuesto por nuestra institución y en defensa de la integridad de la competición.

Por ello, Liga Deportiva Alajuelense ha solicitado al TAS una resolución a más tardar un mes antes del inicio del Mundial, garantizando así una decisión justa y oportuna”, se lee en el comunicado.

Gianni Infantino citado en el TAS por participación de Pachuca y León en el Mundial de Clubes 2025

Gianni Infantino ya está involucrado en toda la polémica que generó la participación de Pachuca y León en el Mundial de Clubes 2025.

De acuerdo a información de David Faitelson, por la participación de Pachuca y León en el Mundial de Clubes 2025, Gianni Infantino será citado a declarar al TAS.

“En el reclamo de la Liga Deportiva Alajuelense sobre la multipropiedad del futbol mexicano (León Y Pachuca en el Mundial de Clubes) serán citados ante el TAS, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, el director legal de FIFA, Emilio García y el secretario general de FIFA, Matías Grafstrom”, mencionó el periodista en su cuenta de X.