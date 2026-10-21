Pachuca vs Cruz Azul chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 0-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Pachuca 0-1 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX

Pronóstico: Pachuca 0-1 Cruz Azul.

Pachuca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Cruz Azul, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Brian García

Mediocampistas: Christian Rivera, Víctor Guzmán, Luis Quiñónes, Enner Valencia y Oussama Idrissi

Delantero: Salomón Rondón

Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Amaury García

Delanteros: José Paradela y Gabriel “Toro” Fernández

Pachuca vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Pachuca vs Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21 horas por Fox One.