Pachuca vs Cruz Azul chocan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 0-1 en el Estadio Hidalgo. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Pachuca vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Pachuca 0-1 Cruz Azul es el pronóstico en el partido de la Jornada 13 de de la Liga MX
Pronóstico: Pachuca 0-1 Cruz Azul.
Pachuca vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Pachuca vs Cruz Azul, en la Jornada 13 de Liga MX en su Apertura 2026.
Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Brian García
- Mediocampistas: Christian Rivera, Víctor Guzmán, Luis Quiñónes, Enner Valencia y Oussama Idrissi
- Delantero: Salomón Rondón
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Amaury García
- Delanteros: José Paradela y Gabriel “Toro” Fernández
Pachuca vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
Pachuca vs Cruz Azul juegan en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 21 de octubre a las 21 horas por Fox One.
- Partido: Pachuca vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 13 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: Fox One