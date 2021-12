Nahuel Guzmán rompe el silencio tras agresión a jugadoras del CF Monterrey femenil. Según el portero del Club Tigres, nunca tuvo la intención de incomodar a las visitantes.

Antes que todo, y por si no sabes qué ocurrió, te ponemos en contexto. Todo empezó debido a que Nahuel Guzmán fue captado arrojando un peluche a las jugadora s del CF Monterrey femenil, quienes estaban calentando.

Sin embargo, el llamado Patón negó que tuviera la intención de agredir a las futbolistas del CF Monterrey femenil, equipo que se hizo con el título tras vencer a Tigres femenil.

Según Nahuel Guzmán, todo se trató de una casualidad, ya que, explicó, lo único que quiso fue aventar el peluche a la cancha y coincidió que las jugadoras rivales estaban ahí .

Cabe señalar que la directiva del Tigres femenil pidió a los fans que llevaran peluches a la cancha con el fin de donarlos.

“Fue una casualidad que justo pasaran las chicas de Rayadas. No hubo intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a las canchas. Fue algo eventual, me iba a la cabina y llevé mi peluche y no quería quedarme sin aventarlo. Fue cuando salíamos todos porque ellas iban al vestidor”

Nahuel Guzmán