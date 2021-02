Nahuel Guzmán aprovechó el festejo de su cumpleaños para mandar un mensaje a sus compañeros de Tigres previo al partido ante el Bayern Múnich.

Nahuel Guzmán y los Tigres se encuentran a unas horas de disputar el partido más importante en la historia del club, cuando se midan al Bayern Múnich en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021.

Fue por eso que el 'Patón' Guzmán, aprovechando el festejo de su cumpleaños, dio un emotivo discurso en el que agradeció a sus compañeros pasar esta experiencia junto a ellos.

“Privilegio pasar esta competencia acá. Agradecerle a ustedes la estadía, el compartir este camino, este sueño, todos juntos para mí es realmente muy especial. Los he empezado a querer casi como una familia. Hoy estamos acá en la puerta de otro objetivo hermoso, otro sueño por cumplir” Nahuel Guzmán. Portero Tigres

Nahuel Guzmán no se imagina otra cosa que no sea

Siguiendo su discurso, Nahuel Guzmán aseguró que no ve otro escenario para el desenlace en esta competición que no sea con los Tigres levantando el trofeo.

"Somos lo que somos, lo que nos toca ser, pero los sueños nos permiten ser quien queremos ser, quien tenemos ganas de ser. Estos días realmente no me pasa otra sensación por la cabeza que no sea terminar este viaje con la copa en la mano. Lo digo de verdad. Ojalá se los pueda contagiar. No tengo otra imagen en la cabeza”, agregó.

Nahuel Guzmán Jorge Martinez/Mexsport

"Mañana festejaremos el campeonato": Nahuel Guzmán

Por último, Guzmán volvió a agradecer a sus compañeros. Señaló que no sabe cuánto tiempo más le queda de carrera o como jugador de Tigres, pero se mostró confiado en que el jueves se llevarán el campeonato.

“Les agradezco compartir esta experiencia con ustedes. Disfrútenla, yo la estoy disfrutando. No sé cuánto me queda de carrera, en el club, pero realmente. Soñar con dentro de años contándole a nuestros nietos ‘yo viví la final de un Mundial de Clubes’. Agradecerles, mañana festejaremos seguramente el campeonato”