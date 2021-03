Nahuel Guzmán reveló que le hizo un pequeño reclamo a Robert Lewandowski en la final del Mundial de Clubes 2020.



Poco más de un mes después de que se llevó a cabo la gran final de la Copa Mundial de Clubes 2021, Nahuel Guzmán reveló lo que le dijo a Robert Lewandowski tras el partido en el que el Bayern Múnich le ganó el título a los Tigres de la UANL.

En declaraciones para el periódico 'La Nación', Nahuel Guzmán reveló se quedó con mucha bronca tras el polémico gol de Lewandowski, por lo que, pese a no tener un nivel de inglés muy alto, decidió ir a reclamarle.

"Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano (...) No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. 'Congrat', le dije. Y agrego: 'Touch in your hand', así, a lo indio. Y me responde: '¿In my hand?' No, no'. Entonces le meto: 'Bueno, dale, ya está, en la repe se está viendo que sí'. Claro, de todo eso no me entendió nada"



Manuel Neuer no quiso cambiar camiseta con Nahuel Guzmán

Otro de los detalles que reveló Nahuel Guzmán tras el partido entre Bayern de Múnich y Tigres, fue que el portero alemán Manuel Neuer no le quiso cambiar la camiseta, quizá como consecuencia al reclamo que le hizo al delantero polaco.

Nahuel señaló que el equipo mandó varios jerseys al vestidor del Bayern para intercambiarlas; sin embargo, la suya regresó al vestuario de Tigres. Reveló que por este incidente, dejó de seguir al portero alemán en redes.