La modelo Natalija Scekic reveló que le ofrecieron 60 mil euros a cambio de que sedujera a Novak Djokovic y se grabaran juntos.

Novak Djokovic, tenista número 1 del mundo y 17 veces ganador de Grand Slam, estuvo a punto de ser el blanco de una trampa que le pudo haber costado no solo su carrera, sino hasta gran parte de su vida personal.

La revista 'Svet&Scandal' publicó la confesión de la modelo Natalija Scekic, quien señaló que un hombre le ofreció 60 mil euros (casi 1 millón 50o mil pesos) para seducir a Djokovic, llevarlo a la habitación de un hotel, grabarlo y después difundir las imágenes.

La modelo señaló que al principio pensó que se trataba de una broma; no obstante, se dio cuenta de que la situación era real, por lo que se sintió humillada.

"Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada" Natalija Scekic

¿Por qué no se llevó a cabo la trampa contra Djokovic?

De acuerdo a la revista 'Svet&Scandal', la trampa contra Novak Djokovic no se llevó a cabo por dos razones, primero porque el hombre que quería manchar la reputación del tenista serbio lo hizo con poco de anticipación, además de que Natalija Scekic rechazó la propuesta.

Scekic señaló que espera que ninguna mujer haya aceptado dicha propuesta, sobre todo en contra de Djokovic, quien es el máximo estandarte de Serbia.