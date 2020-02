VIDEO: Michael Jordan recuerda a Kobe Bryant y bromea sobre su meme

El legendario Michael Jordan participó en el homenaje a Kobe y Gianna Bryant de este lunes 24 de febrero y bromeó sobre el meme donde llora.

México.- El legendario Michael Jordan recordó con palabras de cariño a quien consideró como su "hermanito pequeño" Kobe Bryant, en el homenaje organizado este lunes 24 de febrero a la memoria de "Black Mamba", de su hija Gianna, y de las otras 7 víctimas del terrible accidente aéreo del pasado 26 de enero.

En el Staples Center, casa de los Lakers de Los Ángeles, Jordan se sumó a un multitudinario tributo que involucró a Beyoncé, Shaquille O'Neal, Jimmy Kimmel y la propia Vanessa Bryant, viuda de Kobe.

En el acto también estuvieron presentes personajes como Jennifer López y su esposo Alex Rodríguez, así como multimedallista olìmipico Michael Phelps y el actual astro de los Guerreros de Golden State, Stephen Curry.

Visiblemente emocionado, Jordan dijo que mantuvo una amistad sincera con Kobe y destacó su pasión para entregarse tanto en su vida como esposo y padre, como dentro de la duela. De acuerdo con "Su Majestad", la ahora leyenda de los Lakers siempre lo dio todo y tenía como meta convertirse en una mejor persona todos los días.

"En el juego de basquetbol, en la vida, como padre, Kobe no se guardó nada en el tanque. Este chico tenía pasión como no se imaginan. Si algo te apasiona, irás hasta donde sea para tratar de conseguirlo. Él quería ser el mejor jugador de baloncesto del mundo y, conforme lo fui conociendo, yo quise ser el mejor hermano mayor posible" Michael Jordan. Seis veces campeón de la NBA.

El meme de Michael Jordan llorando

El seis veces campeón de la NBA incluso tuvo espacio para una pequeña broma y, envuelto en lágrimas, confesó que había prometido a su esposa no llorar durante el tributo para no ser víctima de nuevos memes.

"Él sólo trataba de ser una mejor persona. Ahora me tiene y voy a tener que ver otro meme de mí llorando por los siguientes... Le dije a mi esposa que no haría esto, porque no quería ver eso por los siguientes tres o cuatro años. Pero eso es lo que Kobe Bryant provoca" Michael Jordan. Seis veces campeón de la NBA.