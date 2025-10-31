Ya han pasado 30 años del nacimiento Educare, una institución que es parte de Grupo Omnilife Chivas y que fue creada por Jorge Vergara. Con motivo de día de muertos, festejaron el Festival Meretengue dedicado a figuras importantes.

Este evento de Educare, reunió a más de 650 de alumnos, padres de familia, y el que lo lideró, fue el presidente de Grupo Omnilife Chivas, Amaury Vergara. Se pudo ver una fusión de danza, teatro, música y artes plásticas.

Además de por supuesto, homenajear a personajes importantes, como Juan Rulfo, Jorge Vergara y Maricruz Zatarain. Así que veamos cómo fue este bello evento.

Merequetengue en Educare: 30 años de excelencia educativa de Grupo Omnilife Chivas

Este 30 de octubre, Educare celebró 30 años de existencia. Amaury Vergara, presidente de Grupo Omnilife Chivas, fue el encargado de liderar el evento Merequetengue.

Este festival Merequetengue fue una gran experiencia artística que juntó a cientos de alumnos de Educare para llevar la danza, teatro, música y artes plásticas a los asistentes. Además de homenajear a grandes figuras.

Se pudo ver un altar en honor a Juan Rulfo, escritor mexicano, y que fue uno de los momentos más emotivos de este festival. Se exhibieron sus libros, objetos personales y hasta su escritorio original.

"Merequetengue no solo celebra nuestras tradiciones, sino también la capacidad de los alumnos de expresarse y crear. El arte aquí es un medio de reflexión, identidad y aprendizaje“, comentó Martha Castilla, coordinadora de Artes de Educare.

La ofrenda para Jorge Vergara no podía faltar en Educare (Especial)

¿Qué es Educare? La institución que fundó Jorge Vergara

Educare es un colegio que fundó Jorge Vergara junto con Maricruz Zatarain hace 30 años, y que ahora lo dirige Amaury Vergara, presidente de Grupo Omnilife Chivas.

“La educación se convierte en una aventura apasionante. Ofrecemos formación en inglés, español y chino mandarín, grupos reducidos con atención individualizada, y un enfoque en bienestar integral con yoga, meditación, deportes y alimentación saludable. Fomentamos la creatividad a través de arte, música, teatro y danza, y formamos líderes mediante retos alineados con la Agenda 2030″, se puede leer en la página de Educare.

Pero Amaury Vergara lo define de mejor manera: “Educare no es un colegio más, es un movimiento para las mentes libres y los espíritus creativos. Hace tres décadas se sembró una semilla que hoy ha florecido. El conocimiento más valioso es no dejar de soñar, tener la valentía de ser auténtico y actuar con responsabilidad ante el mundo”