Se acorta el tiempo para el Tuca Ferretti. Su salida de Cruz Azul parece inminente si es que no avanzan en la Leagues Cup, pero el brasileño, viejo lobo de mar, asegura que esto no le quita el sueño.

Cruz Azul, bajo el mando de Tuca Ferretti, arrastra cuatro derrotas, tres en la Liga MX y una más en la Leagues Cup.

Se asegura que la directiva le ha puesto un ultimátum al brasileño, gana o clasifica al equipo a los dieciseisavos de la final de la Leagues Cup o lo despiden.

Ante esto, el Tuca Ferretti, en la conferencia previa al juego contra el Atlanta United, mencionó: “Mi puesto siempre está en riesgo. Cuando pierdes la cuerda se va apretando”, admitió.

Pero el que sea despedido, no le preocupa mucho: “Tengo 32 años (en la dirección técnica en México) y no me preocupa. No seré ni el primero ni el último (en ser cesado). Quizás algunos enemigos estén contentos y algunos amigos tristes”.

A pesar de que todos aseguran que si Cruz Azul no avanza a la fase final de la Leagues Cup, Ricardo Tuca Ferretti será despedido, no le preocupa mucho.

Cruz Azul se enfrenta este sábado frente al Atlanta United, que es dirigido por el mexicano Gonzalo Pineda, y el veterano entrenador indica que sus jugadores están concentrados en ganar el partido, no en salvarle su puesto.

Ante tanta especulación, el Tuca Ferretti mencionó que sus jugadores no tienen por qué estar nerviosos por eso.

“No creo que esto les vaya a afectar a los miembros del plantel. Nada les va a pasar. Ellos van a seguir con el que sea. Quiero que estén tranquilos para sacar el resultado por nosotros mismos, por nadie más”, agregó.

¿Qué tiene que hacer Cruz Azul para avanzar en la Leagues Cup?

Para que Cruz Azul logre avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup, debe de quedar en el segundo lugar del Grupo 3 Sur.

El sector lo lidera el Inter Miami de Lionel Messi, que ya ganó sus dos juegos de esta fase.

Cruz Azul clasifica si le gana en los 90 minutos al cuadro del Atlanta y en caso de empate, debe de vencer en penaltis para así conseguir el punto extra.

