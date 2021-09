No cabe duda de que el gol que Maxi Rodríguez le marcó a la Selección de México en el Mundial de Alemania 2006 siempre dolerá, sobre todo a Oswaldo Sánchez.

En entrevista con Adela Micha, el propio Oswaldo Sánchez, quien fuera portero del Tri en ese Mundial, habló sobre el gol que dejó eliminada a la Selección de México.

El ahora comentarista de TUDN aseguró que sigue soñando con el gol de Maxi Rodríguez, pero eso no es todo, pues se despierta llorando.

“Sí, me sigue doliendo, de repente sueño y me despierto llorando porque recuerdo esa imagen porque pudo ser algo trascendente”

La Selección de futbol de México, bajo el mando de Ricardo La Volpe, había tenido una buena fase de grupos y en octavos de final se encontró con la Selección de Argentina.

El partido fue muy parejo, pues se fue a tiempos extras tras terminar el tiempo regular 1-1 con goles de Rafael Márquez y Hernán Crespo.

Sin embargo, cuando parecía que México apostaba por llegar a los penales, Maxi Rodríguez apareció para convertirse en el héroe de la Selección de Argentina.

Fue al minuto 98 cuando un joven Lionel Messi abrió el balón para Juan Pablo Sorín, quien desde la banda izquierda hizo un cambio de juego.

El receptor fue Maxi Rodríguez, quien, con una gran técnica, bajó el balón con el pecho para después conectar una tremenda volea de zurda que venció a Oswaldo Sánchez.

Sobre la gran anotación de Maxi Rodríguez en el duelo de octavos de final ante México, Oswaldo Sánchez explicó el porqué no pudo hacer nada para evitarlo.

‘San Oswaldo’ señaló que el problema en esa jugada fue que no vio el balón cuando Maxi disparó, pues, de lo contrarío, hubiera dado un paso más que le hubiera permitido llegar.

“Para el portero es muy difícil reaccionar y cuando tu no ves salir la pelota desde que es pateada es más difícil y eso sucedió, Gonzalo se puso en la trayectoria y del balón y el tiro de Maxi Rodríguez pierdo esa milésima de segundo y la veo hasta que pasa por un costado de Gonzalo y ya no puedo dar ese paso que me hubiera dado la posibilidad de sacar esa pelota. Fue el mejor gol del mundial, nos eliminaron, pero yo había sacado pelotas más difíciles que esa”

Oswaldo Sánchez