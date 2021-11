Rubens Sambueza y su familia fueron asaltados en Colombia cuando se encontraban de vacaciones y las autoridades ofrecen recompensa para dar con los responsables.

El futbolista de Club Toluca, Rubens Sambueza se encuentra se vacaciones en Barranquilla, Colombia donde aprovechó para visitar a su hermano.

Sin embargo, el jugador sufrió un asalto a mano armada y fue despojado de su reloj. Por ello, la policía local lanzó un anuncio para dar con los responsables y ofrecían jugosa recompensa a cambio de información sobre los asaltantes.

“Gracias a cámaras de seguridad del sector se han recopilado características de los responsables y se ha establecido parte de la ruta que estos tomaron en su huida”.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien brinde información que facilite la identificación y ubicación de los atracadores del jugador de fútbol Fabián Sambueza”.

Fabián Sambueza, hermano de Rubens dio a conocer su versión de lo sucedido

El jugador dejó claro en una entrevista para la radio local colombiana que los asaltantes iban tras los relojes marca Rolex que poseía su hermano.

Asimsmo aseguró que tanto el guardia, como la gente que se encontraba presente en el lugar , no hicieron nada y eso se le hizo muy doloroso.

“Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada”.

Además aseguró que él si hubiera ayudado si hubiera visto a alguien ser asaltado: “Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, agregó.

Rubens Sambueza (Osvaldo Aguilar / Mexsort)

Club Toluca en el Apertura 2021

Club Toluca tuvo un buen inicio en el torneo, sin embargo al paso de los partidos empezó a bajar su nivel; por esa razón no obtuvieron su pase directo a liguilla.

No obstante en los duelos de repechaje cayeron dramáticamente frente al Club Universidad Nacional por lo que se despidieron del torneo.