Benjamin Galindo, ex futbolista de Chivas, reveló en una entrevista con el comediante Franco Escamilla que en 1986, fue pretendido por dos clubes Españoles, donde ya han jugado algunos mexicanos.

Benjamín Galindo, El Maestro, como era conocido, comentó que fue el Presidente de Chivas de ese entonces, Marcelino García Paniagua fue quien no lo dejó abandonar al club.

Asimismo, Galindo buscó hablar con él (El Presidente de Chivas) para poder ir a Europa, cosa que se le fue negada en dos ocasiones.

El ex futbolista mexicano revelo que los Clubes que lo buscaron en aquel entonces era el Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid.

¿Qué dijo Benjamín Galindo sobre no poder salir de Chivas?

Benjamín Galindo comentó que quería jugar en Europa, pero Chivas le cerró las puertas, situación que lo llevo a renovar por dos años más con el Rebaño.

“Como futbolista me hubiera gustado ir a jugar al extranjero. Tuve oportunidad en 1986, pero el presidente de Chivas no me dejó. Fue en un partido en el que jugamos en el Estadio Jalisco contra Tecos, en ese partido hice dos goles y le decía al presidente: se vende el 17 (Yayo de la Torre), el 8 (Chepo de la Torre), pero el representante le dijo: ‘quiero al nueve, quiero a Benjamín Galindo. Y le dijo: ‘ese no se vende’, comentó Benjamín Galindo.

También comentó que Marcelino no lo recibió, pues el buscaba salir de Chivas, situación que no le fue posible.

“Me dijo que la única oportunidad que vas a tener en tu vida es ir a hablar con él (con el presidente de Chivas), fui a hablar dos veces y nunca me dejó. Terminé firmando un contrato por dos años más con Chivas. (Los interesados). Eran Sporting de Gijón y Atlético de Madrid”, declaró Galindo

Benjamín Galindo con la Selección Mexicana (David Leah / David Leah)

¿Qué futbolistas mexicanos han jugado en el Atlético de Madrid y en el Sporting de Gijón?

Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, vistió los colores del Atletico de Madrid, con quienes logró consolidarse como un delantero letal, cosa que lo llevo posteriormente al Real Madrid.

A esta lista se suman los nombres de Luis García, Héctor Herrera y Raúl Jiménez cierran la lista de jugadores que portaron la indumentaria del Altético de Madrid.

Por otro lado, los mexicanos que han jugado para el Sporting de Gijón son Jordan Carrillo, Joshua Mancha, Esteban Lozano y Luis Flores Ocaranza