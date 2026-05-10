Mascarita Sagrada es uno de los luchadores más destacados dentro de la lucha libre mexicana y el peleador habría hecho su debut en la World Wrestling Entertainment (WWE) en el evento Backlash.

Y es que previo a la pelea entre los luchadores The Miz y Kit Wilson ante Danhausen, éste último debía encontrar a un compañero para luchar en el evento WWE Backlash y al parecer escogió a Mascarita Sagrada.

¿Mascarita Sagrada ya firmó con WWE tras hacer su debut?

Durante el evento WWE Backlash que se llevó a cabo este sábado 9 de mayo, el luchador Danhausen salió con un luchador mini, por lo que las especulaciones sobre que era Mascarita Sagrada comenzaron a circular en redes sociales.

Aunque la complexión del personaje que apareció era similar a la de Mascarita Sagrada, lo que demostró dentro del ring terminó por convencer a los aficionados de que se trataba del luchador de Triple A.

Momentos más tarde después de la pelea, PW Insider confirmó que sí se trataba del luchador mexicano, aunque se desconoce si solo fue una actuación sorpresa o si el peleador ya aparecerá constantemente en los programas de WWE.

¿Mascarita Sagrada en WWE? Reportan que hizo equipo con Danhausen. (captura)

Mascarita Sagrada ya ha aparecido en eventos de WWE

Cabe mencionar que cuando se anunció la compra de Triple A por parte de la WWE, Mascarita Sagrada fue contemplado para los primeros eventos que se realizaron en conjunto.

Mascarita Sagrada estuvo presente en el Worlds Collide del año 2025, donde hizo equipos y fue uno de los luchadores más ovacionados.