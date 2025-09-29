Tijuana y Cruz Azul se encargaron de ponerle el cerrojazo a la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en un duelo que tenía un agregado de valor como lo fue la despedida de las canchas de Jesús Corona. Dicho esto, muchos aficionados esperaban por ver el juego, pero no contaban con un cambio de última hora en la transmisión por parte de Tubi y Caliente TV.

Y es que, según las numerosas quejas de aficionados en redes sociales, el partido de Tijuana vs Cruz Azul sería transmitido originalmente por la plataforma de streaming Tubi sin ningún tipo de cargo; sin embargo, hubo un cambio de último momento en la transmisión del juego que terminó por ser exclusivo de Caliente TV con un precio de 175 pesos para poderlo ver en vivo.

Es importante resaltar que, en la página oficial de la Liga MX, dentro del partido de Tijuana frente a Cruz Azul, vienen especificados los canales o plataformas donde se podría ver y ahí, solamente aparecen Caliente TV y Fox, no Tubi, como sí apareció, por ejemplo, en el Puebla vs Chivas.

Las quejas de los aficionados contra Caliente TV por cobrar el Tijuana vs Cruz Azul

Tan pronto los aficionados confirmaron que no podrían ver el partido por Tubi y que tendrían que pagar 175 pesos extras en Caliente TV para poder ver el Tijuana vs Cruz Azul, vinieron las quejas por el movimiento que los hizo sentirse afectados en la búsqueda de ver a su equipo favorito la noche de este domingo.

“Yo pagué pensando que además podría ver la Champions y pinche aplicación de cagada no desbloqueo la transmisión, aunque me hicieron el cargo”, “ni un peso a esa familia de mafiosos, que se queden con su transmisión, ya vere la repetición”, “todo iba bien hasta que Tubi fue comprado”, fueron algunas de las quejas de los aficionados hacia Caliente TV por cobrar la transmisión del Tijuana vs Cruz Azul.

Al final, muchos optaron por no pagar el monto por poder ver el partido en la frontera, lo que dejó en evidencia que este movimiento no fue para nada del agrado de la gente que esperaba el cotejo entre Xolos y La Máquina.

📺 De última hora, la transmisión del partido de Tijuana vs Cruz Azul cambió, este ya no será transmitido en Tubi, será exclusivo de Caliente TV, cuyo costo es de $175. pic.twitter.com/kiJbE8U664 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) September 29, 2025

¿Cómo quedó Tijuana vs Cruz Azul?

En lo que respecta al partido entre Tijuana y Cruz Azul, el partido fue para el equipo fronterizo por marcador de 2-0 con el cual, le quitaron el invicto a La Máquina que llevaba un total de 10 partidos sin conocer la derrota, además de que el resultado hizo caer a los Cementeros del primero al cuarto lugar de la clasificación general.

Muy temprano en el partido, Cruz Azul se quedó con 10 hombres por la expulsión polémica que recibió el joven Jorge Rodarte. Después de eso, los goles de Domingo Blanco antes de terminar el primer tiempo y de Mourad Daoudi en el segundo tiempo, encaminaron la victoria de Tijuana.

Ahora, Cruz Azul tendrá una nueva prueba de alta exigencia cuando la semana entrante se meta a la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León para enfrentar a Tigres, equipo que lo acecha en la clasificación general. Por su parte, Tijuana recibirá a Rayados en el Estadio Caliente en busca de sumar tres puntos que los consoliden en zona de Liguilla directa.