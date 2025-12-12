Marco Verde vuelve al ring para enfrentar a Raphael Igbokbe en Mazatlán, Sinaloa. Conoce la hora y el canal para verlo en acción el sábado 13 de diciembre en Boz Azteca.

Pelea: Marco Verde vs Raphael Igbokwe

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2025

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, Sinaloa

Transmisión: Canal 7

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: Hora para ver la pelea del boxeador mexicano

La pelea Marco Verde vs Raphael Igbokwe se podrá ver el sábado 13 de diciembre a partir de las 23 horas, tiempo del centro de México.

Marco Verde vs Raphael Igbokwe: Canal para ver la pelea del boxeador mexicano

La transmisión de la pelea de boxeo entre Marco Verde vs Raphael Igbokwe está programada para verse a través de la señal del Canal 7.

Así llega Marco Verde a la pelea por el campeonato vs Raphael Igbokwe

Marco Verde, de 23 años, regresa al ring de boxeo en busca de su cuarto triunfo como profesional, y luce como amplio favorito ante Raphael Igbokwe.

La pelea más reciente de Marco Verde fue el pasado 13 de septiembre de 2025 ante Sona Akale, a quien venció en cuatro episodios por la vía de knockout técnico.

Sin duda, la carrera de Marco Verde va en ascenso y no puede tener descuidos en peleas como la que le viene ante Igbokwe.

El duelo será en peso mediano y no habrá títulos mundiales en disputa.

¿Cómo llega Raphael Igbokwe a la pelea vs Marco Verde en Mazatlán?

Raphael Trouble’ Igbokwe mantiene un récord de 17 victorias (7 por la vía del nocaut), a cambio de 6 derrotas, previo a su pelea contra Marco Verde.

La pelea más reciente del púgil estadounidense de 33 años, celebrada en diciembre 2024, terminó en una derrota frente a Sadriddin Akhmedov.

Así que el rival de Marco Verde llegará a Mazatlán con ganas de revancha, situación ante la que el mexicano debe tener cuidado.