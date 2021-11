Marcelo Flores ya alzó la mano para ir a la Copa de Futbol Mundial Catar 2022, pues es uno de sus sueños y no lo ve como algo imposible.

Luego de coronarse en la Revelations Cup y vencer a Estados Unidos, la Selección de futbol de México sub-20 dejó ver que el futuro del combinado está en buenas manos.

Marcelo Flores fue nombrado como mejor jugador del torneo, y se lució con su velocidad, regates y por supuesto, goles que le dieron a México el triunfo.

En ese sentido, el jugador del Arsenal dejó claro que todo es un proceso pero le gustaría recibir el llamado de Gerardo Martino para asistir a Catar 2022.

“Mi sueño es llegar a la Selección mayor, estoy en un proceso en la sub-20. Para lo que venga estoy listo, si me llaman estoy listo, pero estoy ahora en el proceso de la sub-20 y estoy feliz. No es imposible ir al mundial, estamos mejorando cada día. El grupo es muy bueno, con técnicos muy buenos”, aseguró en entrevista para TUDN.

Marcelo Flores en el Arsenal

Marcelo Flores es un jugador que a sus 18 años ya está en la Premier League, con el Arsenal auque por su edad y de acuerdo a las condiciones de la liga inglesa no puede debutar aún con el primer equipo.

“Aún no he tenido experiencia para jugar en primera, pero he entrenado mucho con el primer equipo de Arsenal y me siento listo para jugar ahí”, aseguró.

No obstante, su desempeño le ha valido para que tres selecciones hayan querido tenerlo entre sus filas, Canadá, Inglaterra y México son los tres países que pueden contar con su presencia pero el futbolista se decantó por el Tri.

“Estoy contento y cómodo con la selección y me la paso muy bien con todos, pero sigo abierto, no sé el futuro, pero estoy contento con México ahorita”.

Marcelo Flores y el origen de su talento

Marcelo Flores es un jugador que ha crecido rodeado de futbol, su padre, Rubén Flores es un ex futbolista mexicano que militó por el cuadro del Atlante.

Ahora, Rubén se dedica a entrenar a entrenar la Selección Nacional Femenina de Islas Caimán. Desde muy pequeño, MArcelo mostró sus dotes con el balón e incursionó de lleno en el balompié.

Además, Marcelo y sus dos hermanas quienes también son futbolistas profesionales, ya militan en equipos de élite. Tatiana y Silvana. Tatiana también prefirió a México y ya fue convocada por la Selección sub-17 donde se ha lucido. Por su parte, Silvana dejó el Chelsea para fichar con Reading FC Women.