México.- La joven promesa de la Selección de futbol de México, Marcelo Flores, se dice abierto a jugar con otro país.

Sin lugar a dudas, Marcelo Flores es una de las grandes promesas del futbol mundial, incluso ha sido la figura de la Selección de futbol de México Sub-20 en la Revelations Cup.

Sin embargo, el joven del Arsenal FC puede jugar para al menos tres Selecciones: la de México, Canadá e Inglaterra.

En entrevista con W Deportes, Marcelo Flores reconoció estar a gusto con la Selección de futbol de México, pero de igual modo se dijo abierto a la posibilidad de representar a otro país .

“Para mí estoy contento y cómodo con la selección y me la paso muy bien con todos, pero sigo abierto, no sé el futuro, pero estoy contento con México ahorita”

Tal como dijo Marcelo Flores, su padre se ha mantenido en contacto con Gerardo Martino, DT de la Selección de futbol de México.

No obstante, el futbolista de 18 años ya también tuvo contacto con John Herdman, el entrenador de la Selección de futbol de Canadá.

“Sí (ha hablado con la Selección de Canadá) aún no he podido ver el proceso de Canadá y creo que quiero esa experiencia y después de eso si me gusta o no tomo mi decisión. Mi padre ya habló con Martino”

Recordemos que si Marcelo Flores llega a ser convocado por la Selección mayor de Canadá y logra jugar ya no podrá vestir la playera de México .

En ese sentido, Marcelo Flores se dijo listo para jugar con un representativo mayor, lo cual sería un sueño cumplido para él.

“Aún no he tenido experiencia para jugar en primera, pero he entrenado mucho con el primer equipo de Arsenal y me siento listo para jugar ahí y si me llaman a la mayor (Selección) también estoy listo, estoy en un proceso muy bueno con la Sub-20, estoy mejorando cada día para hacer ese sueño”

Marcelo Flores