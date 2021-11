Rafa Márquez fue contundente y pidió que se dejaran a un lado las jerarquías para abrirle paso a jugadores que estén en su mejor nivel en la Selección de futbol de México.

Luego de los malos resultados que ha conseguido el combinado nacional, Rafa Márquez en su faceta como analista en TUDN dejó claro que el Tri necesita llamar a jugadores que estén en su mejor momento.

Asimismo, pidió que se dejara de priorizar la jerarquía o el hecho de que jueguen en Europa, pues lo que ahora necesita el equipo es mejorar su nivel de cara a la Copa de Futbol Mundial Catar 2022.

“Yo tiraría por la gente que está en buen nivel. Que no pese tanto la jerarquía, que no pese tanto quién es o que esté jugando en Europa. Necesitamos gente que ponga esa dinámica, que ponga esa agresividad. Si es gente de aquí, que está jugando en la Liga MX, pues bienvenido sea, pero si es algo que se lo tiene que pensar el Tata Martino”, aseveró Rafa.

Tata Martino aseguró que la jerarquía si es importante

La contraparte a las declaraciones de Rafa Márquez, las hizo el mismo técnico de la Selección, Gerardo Martino quien aseguró que para él si son importantes las jerarquías.

“ Voy a dar un ejemplo, para mi Héctor Herrera no está jugando mucho en el Atlético de Madrid y hoy fue nuestro mejor jugador. A veces se nota y a veces no y hay jugadores con tanta jerarquía que aunque no estén teniendo mucha actividad no podemos prescindir de ellos”, aseguró.

Por otro lado, Martino reconoció que antes de que se detuviera la actividad por la pandemia de Covid-19, el equipo se encontraba en un mejor nivel, es decir en 2019.

“De la pandemia para acá el balance es marcado por el retroceso, no de los resultados solamente, sino de la manera de jugar. En 2019 nos encontrábamos mucho mejor.. no hemos podido alcanzar el nivel del 2019″, agregó.

Tata Martino (Adrián Macías / Mexsport / MEXSPORT)

La Selección de futbol de México cayó al tercer puesto del octagonal

La Selección de futbol de México volvió a caer en las eliminatorias. Después de haberse colocado como líder indiscutible, su nivel parece ir en picada.

Y es que hay muchos que culpan a Martino de no convocar a los jugadores indicados y otros que culpan a Guillermo Ochoa, quien frente a Canadá lució desconcentrado y tuvo muchos errores.

Lo que es cierto, es que la Selección necesita mejorar si su objetivo en llegar a Catar 2022, y más aún si desean pasar del quinto partido.