Ya que todos los equipos mexicano están eliminados de la Leagues Cup, la Liga MX regresó como solo ellos saben: El VAR del Tijuana vs Santos no servía.

No solo el VAR falló en el Xolos vs Santos en este regreso de la Liga MX después de la Leagues Cup, sino que también no se cobró un penal increíble.

Todo lo que vamos a ver se dio en el Xolos contra Santos, que pertenece a la Jornada 8. Sí se saltaron el orden.

Recordemos que estos equipos fueron eliminados prematuramente de la Leagues Cup, por lo que decidieron adelantar su encuentro.

¿Qué pasó en el Xolos vs Santos? Falla en el VAR y no el penal que no marcaron

Como ya sabemos, Xolos y Santos se enfrentaron en el Estadio Caliente. En el partido perteneciente de la Jornada 8 de la Liga MX.

Ya en el encuentro de Xolos vs Santos se dio una jugada que nadie lo podría creer. En los primeros minutos ocurrió una acción que cualquiera diría que era penal.

El silbante fue a checarla y ahí comenzaron los problemas, la imagen del VAR no servía, además se tenían que comunicar con unos radios, así que tardó unos 5 minutos en lo que llegaba la señal.

Para acabarla de amolar, el árbitro decidió que no era para marcar la pena máxima, aun cuando casi lesionan al futbolista de Tijuana.

Bien el VAR en intervenir en esta jugada para NO penal a favor de Tijuana, ya que el jugador #4 de Santos, juega de forma correcta el balón y por acción de juego hay un pisotón (el jugador de Santos no tenía donde poner el pie) #ligamx @ClubSantos @Xolos pic.twitter.com/JJcxhkykK1 — Eduardo Galván Basulto (@edugabe2) August 19, 2024

¿Cuándo regresa la Liga MX? Se adelanta por su eliminación en la Leagues Cup

Los clubes de la Liga MX se tuvieron que regresar antes de tiempo, puesto que fueron eliminados todos antes de las semifinales de la Leagues Cup.

Por lo que a partir del 23 de agosto regresará la Liga MX de manera normal, y ahora sí, sin interrupciones.

Estos son los partidos: Viernes 23 de agosto

Club Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 horas, tiempo del centro de México

Mazatlán FC vs CF Pachuca | 20:00 horas

Club Tijuana vs Rayados de Monterrey | 21:05 horas

Sábado 24 de agosto

Club Necaxa vs FC Juárez | 17:00 horas

Club León vs Club Santos Laguna | 19:00 horas

Atlas FC vs Club Pumas | 19:00 horas horas

Club Tigres vs Club Chivas | 21:00 horas

Club América vs Club Puebla | 21:05 horas

Domingo 25 de agosto