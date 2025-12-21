El 2025 está cerca de terminar, el cuál estuvo plagado de grandes partidos y goles alrededor del mundo, éstos últimos, en su mayoría son culpa de los delanteros. Ante ello, ya se reveló la lista de los máximos goleadores mexicanos de este año.

De entre todos los delanteros mexicanos, de nacimiento y naturalizados, solamente existe uno que fue el que rompió la mayor cantidad de redes posibles.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el máximo goleador mexicano del 2025 no se encuentra en ninguna de las ligas de Europa, pues el artillero juega en la Liga MX y fue el que más anotaciones tuvo en este año.

Los máximos goleadores mexicanos en el 2025; dos naturalizados lideran la lista

De acuerdo con datos recopilados por 365 Scores, quien lanzó la lista del Top 10 de mayores anotadores mexicanos en el 2025, el futbolista nacional con más goles en este año es Germán Berterame.

El futbolista de Rayados, Germán Berterame, lidera la tabla máximos goleadores mexicanos del 2025 con 28 goles en 55 partidos, dichas anotaciones fueron contando Liga MX, Leagues Cup, Concacaf Champions Cup y Mundial de Clubes.

El nacido en Córdoba, inició su año goleador justamente en la Jornada 3 de la Liga MX ante Pachuca, partido en el cuál los Rayados sufrieron una derrota por 3-2. Volvió a anotar contra Querétaro en la séptima jornada y a la siguiente, marcó un doblete a su ex equipo, el Atlético de San Luis.

Asimismo, registró más cantidad de goles contra Pachuca y Pumas en el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, así como en la eliminación de los regios en cuartos de final contra Toluca.

¿Quiénes son los futbolistas mexicanos que completan la lista de máximos goleadores del 2025?

Además de Germán Berterame, existen otros 9 futbolistas mexicanos que completan el Top 10 de goleadores y así como el de Rayados, existe otro naturalizado en la lista:

Julián Quiñones: 23 goles Ángel Sepúlveda: 21 goles Raúl Jiménez: 19 goles Jesús Ocejo: 18 goles Alexis Vega: 16 goles Santiago Giménez: 16 goles Martín Barragán: 15 goles Misael Pedroza: 14 goles Armando González: 14 goles