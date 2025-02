El pasado viernes 14 de febrero murió Gran Hamada a los 74 años de edad, una leyenda japonesa que brilló en la lucha libre mexicana. Te contamos quién era y todo sobre él.

En redes sociales se confirmó la noticia de la muerte de Gran Hamada pues varios expresaron sus condolencias al luchador que dejó una huella en la lucha libre mexicana.

“La familia de Lucha Libre AAA Worldwide nos unimos solidariamente por el muy sensible fallecimiento de Gran Hamada. Elevamos nuestras oración por su eterno descanso”, escribió la Lucha Libre AAA Worldwide en sus redes sociales.

Gran Hamada fue un referente de la lucha libre mexicana, quien peleó con grandes figuras como Último Dragón, El Gran Sasuke, Hulk Hogan y Super Delfín.

¿Quién fue Gran Hamada?

Akihiro Hamada o mejor conocido como Gran Hamada, fue un luchador profesional japonés que dejó huella en la lucha libre mexicana.

Gran Hamada fue apodado como “The Little Giant” (El pequeño gigante) y “The Little Hero” (El pequeño héroe). También tuvo otros nombres artísticos como Hiroaki Hamada, Mini Love Machine y Little Hamada.

¿Cuándo y dónde nació Gran Hamada?

Akihiro Hamada nació el 27 de noviembre de 1950 nació en Maebashi, Gunma, Japón.

¿Quién era la pareja de Gran Hamada?

No hay información sobre quién fue la pareja o esposa del luchador japonés, Gran Hamada pero fue el padre de dos hijas.

¿Cuántos hijos tuvo Gran Hamada?

El luchador japonés, Gran Hamada, tuvo dos hijas llamadas. Ayako Hamada, quién nació el 14 de febrero de 1981 (44 años) y Xóchitl Hamada, quién nació el 1 de mayo de 1970 (54 años).

Ambas siguieron los pasos de Gran Hamada ya que también son luchadoras profesionales en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y en la Asistencia Asesoría y Administración (AAA).

Xóchitl Hamada ganó el Campeonato Mundial Femenil del CMLL y fue la primera Reina de Reinas de AAA. Por otro lado, Xóchitl Hamada se retiró tras ir a prisión por posesión de metanfetamina, aunque también ganó varios títulos.

¿En qué trabajó Gran Hamada?

Gran Hamada solo se dedicó a la lucha libre profesional y trabajó en New Japan Pro Wrestling, Universal Wrestling Federation, Michinoku Pro Wrestling y Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Además, Gran Hamada fue fundador de Universal Lucha Libre en Japón.

¿Cuándo inicio su carrera en la lucha libre mexicana?

El debut de Gran Hamada fue el 16 de marzo de 1972 a los 22 años de edad contra Tatsumi Fujinami. Tiempo después, llegó a México donde encajó mucho mejor y se convirtió en una gran figura de la lucha libre mexicana.

Los títulos de Gran Hamada

Estos son los campeonatos que ganó Gran Hamada como luchador profesional:

BJW World Heavyweight Championship NWA Campeonato Mundial de Peso Medio UWF Super Middleweight Championship Apex of Triangle Six–Man Tag Team Championship Futaritabi Tag Team League NWA Americas Heavyweight Championship UWA World Junior Light Heavyweight Championship UWA/UWF Intercontinental Tag Team Championship WWA World Junior Light Heavyweight Championship UWA World Junior Light Heavyweight Championship UWA World Light Heavyweight Championship UWA World Middleweight Championship UWA World Tag Team Championship UWA World Welterweight Championship WWF Light Heavyweight Championship WWF Intercontinental Tag Team Championship WWF Light Heavyweight Championship

¿De qué murió Gran Hamada?

La causa de la muerte de Gran Hamada no se sabe todavía pero en 2023 comenzó a tener problemas de salud y fue sometido a varias cirugías.

Hoy domingo 16 de febrero, se realizará un homenaje en la Arena Mezquital de Apodaca, Nuevo León, en el cual amigos y familiares se despedirán de la gran leyenda de lucha libre.