La era de Lionel Messi empieza a llegar a su fin y es algo que nadie quiere escuchar. El astro argentino habló para TV China donde señaló que no se ve jugando el Mundial del 2026.

A su llegada al país asiático para disputar una serie de partidos amistosos con Argentina, Lionel Messi fue entrevistado por una cadena televisiva china, quien le cuestionó si participará en el Mundial del 2026 que se llevará acabo en EU, México y Canadá.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, dijo Messi.

Además el ahora jugador del Inter Miami, señaló que el título conseguido el 18 de diciembre en el Mundial de Qatar, desahabilitó toda posibilidad de estar en otra Copa del Mundo.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí”, afirmó.

¿Lionel Messi le dice no al Balón de Oro?

En la entrevista concedida para la televisión asiática, el entrevistador le cuestionó a Lionel Messi sobre ganar de nueva cuenta el Balón de Oro, por lo que el argentino señaló que ya no le importa.

Los premios individuales para Lionel Messi fueron un halago a su brillante calidad, sin embargo la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022 , la puso por encima del Balón de Oro.

“No, en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”, añadió.

Lionel Messi baja para enfrentar a Indonesia

Argentina, la actual campeona del mundo tendrá un par de partidos amistosos, donde estará enfrentando este 15 de junio a Australia , para posteriormente enfrentar a Indonesia, partido del cual Lionel Messi sería baja.

La intención del Lionel Scaloni es poner la mayoría de titulares para el primer encuentro y probar alternativos en la segunda aventura. Por esta razón se considera que Lionel Messi esté contra los Socceroos y no frente a Indonesia.

