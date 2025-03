La Liga MX Femenil vive su recta final y de cara a la Jornada 13 del Clausura 2025, te decimos cuándo y dónde ver todos los partidos.

América Femenil se apoderó de la cima de la Liga MX Femenil luego de golear 7-0 al Puebla.

Pachuca empató 1-1 con Pumas y se quedó en la segunda posición de la tabla general, seguido justo por las felinas, que ocupan el tercer lugar.

Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver el arranque de la Jornada 13?

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil arranca este domingo 16 de marzo con dos partidos, incluida la visita del América Femenil al FC Juárez, a las 19 horas, tiempo del centro de México.

El primer partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil será Puebla vs Pachuca, programado para iniciar a las 12 pm.

Puebla vs Pachuca

Fecha: Domingo 16 de marzo de 2025

Horario: 12:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Fox Sports 2 y Fox Sports Premium

FC Juárez vs América Femenil

Fecha: Domingo 16 de marzo de 2025

Horario: 19:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Tubi

Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver la continuación de la Jornada 13?

Con tres partidos continúa la Jornada 13 de la Liga MX Femenil este lunes 17 de marzo.

Pumas vs Tijuana, Tigres vs Mazatlán y León vs Chivas son los tres partidos programados por la Liga MX Femenil en la Jornada 13.

Pumas vs Tijuana

Fecha: Lunes 17 de marzo de 2025

Horario: 16:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

Tigres vs Mazatlán

Fecha: Lunes 17 de marzo de 2025

Horario: 19:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Por confirmar

León vs Chivas

Fecha: Lunes 17 de marzo de 2025

Horario: 19:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi

Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 13?

Con los partidos San Luis vs Cruz Azul, Atlas vs Querétaro y Santos vs Rayadas, cierra la Jornada 13 de la Liga MX Femenil este martes 18 de marzo.

San Luis vs Cruz Azul

Fecha: Martes 18 de marzo de 2025

Horario: 17:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN

Atlas vs Querétaro

Fecha: Martes 18 de marzo de 2025

Horario: 19:00 pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Caliente TV

Santos vs Rayadas