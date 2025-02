La Jornada 9 de la Liga MX se completará con seis partidos; te decimos las fechas, horarios y canales para ver el resto de los juegos.

Después de que la Liga MX adelantó 3 partidos de la Jornada 9, restan seis juegos más para emparejar a todos los equipos en el Clausura 2025.

Liga MX: Fechas para ver el resto de la Jornada 9 del Clausura 2025

Los seis partidos que restan en la Jornada 9 de la Liga MX se jugarán entre el martes 25 y miércoles 26 de marzo; tres juegos cada día están programados en el calendario del Clausura 2025.

Liga MX: Horarios y canales para ver el resto de la Jornada 9 del Clausura 2025

La Jornada 9 de la Liga MX se reanuda con tres partidos el martes 25 de febrero; Tigres vs FC Juárez, Mazatlán vs Rayados y Tijuana vs Pumas.

A continuación te decimos los horarios y canales para ver los tres partidos de la Jornada 9 de este martes 25 de febrero.

Tigres vs FC Juárez

Fecha: Martes 25 de febrero

Horario: 19:00

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7

Mazatlán vs Rayados

Fecha: Martes 25 de febrero

Horario: 21:00

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7

Tijuana vs Pumas

Fecha: Martes 25 de febrero

Horario: 21:10

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV

Liga MX: Horarios y canales del cierre de la Jornada 9 del Clausura 2025

El miércoles 26 de febrero culminará la Jornada 9 de la Liga MX con tres partidos: Pachuca vs Puebla, Toluca vs Querétaro y Atlético de San Luis vs Chivas.

Te compartimos los horarios y canales para ver los tres partidos con los ue cerrará la Jornada 9 de la Liga MX.

Pachuca vs Puebla

Fecha: Miércoles 26 de febrero

Horario: 19:00

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Tubi

Toluca vs Querétaro

Fecha: Miércoles 26 de febrero

Horario: 21:00

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX Premium

Atlético de San Luis vs Chivas

Fecha: Miércoles 26 de febrero

Horario: 21:05

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Transmisión: ESPN 2 y Disney+

¿Qué partidos de la Jornada 9 de la Liga ya se jugaron?

Tres partidos de la Jornada 9 en la Liga MX se jugaron antes del inicio de la Jornada 8, duelos adelantados en el calendario del Clausura 2025.

Estos son los resultados de los partidos de la Jornada 9 de la Liga que ya se jugaron, entre ellos el del Club León de James Rodríguez vs Club América.