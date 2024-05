Tigres Femenil tiene a una jugadora que ha despertado el interés de otros equipos, especialmente de la Liga de Estados Unidos y son tres equipos que buscan los servicios de la mediocampista.

La National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos están interesados en la jugadora estrella de Tigres femenil pero, la jugadora parece ser que no saldrá del equipo tan pronto.

Estamos hablando de Lizbeth la ‘Maga’ Ovalle, quien llegó a Tigres Femenil en el 2017 ganando seis títulos con el equipo además de que en esta Copa Oro W 2024 fue convocada por la Selección Mexicana con quien venció a Estados Unidos por primera vez en la historia.

¿Qué equipos quieren a la ‘Maga’ Ovalle de Tigres femenil?

Tres equipos de la National Women’s Soccer League (NWSL) son los que quieren a la ‘Maga’ Ovalle, pero la mediocampista de Tigres femenil no aceptará ninguna oferta.

Houston Dash, Bay FC y San Diego Wave son los clubes de la NWSL que están buscarían llevarse a la ‘Maga’ Ovalle pero la jugadora no saldrá de Tigres Femenil ya que se encuentra blindada con una cláusula muy alta.

Además, Tigres femenil quiere seguir manteniendo los servicios de la máxima goleadora para que participe en los torneos internacionales y por otro lado, la ‘Maga’ Ovalle había revelado anteriormente que no se siente lista para dejar a las Amazonas.

Y es que no es la primera vez que la ‘Maga’ Ovalle ha rechazado ofertas, pues hasta en Europa querían a la mediocampista pero no aceptó porque está contenta donde está ahora.

“La verdad sí he tenido ofertas, no te voy a decir los equipos, pero sí he tenido ofertas. Si yo no me he querido ir es porque amo el club, estoy súper contenta con Tigres, con la ciudad, por todo lo que me han dado, por todo lo que he dado” explicó la ‘Maga’ Ovalle.

¿Quién es Lizbeth la ‘Maga’ Ovalle de Tigres femenil?

Lizbeth Jacqueline Ovalle Muñoz nació el 19 de octubre de 1999 en Aguascalientes, México y es una futbolista profesional que juega como mediocampista en Tigres femenil de la Liga MX Femenil.

Lizbeth Ovalle, apodada como la ‘Maga’ Ovalle, llegó a Tigres femenil en 2017 en donde se ha convertido en una de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil consiguiendo seis títulos con las Amazonas.

Además, está en el top 10 de las máximas goleadoras de la Liga MX Femenil en el puesto número seis por debajo de su compañera, Stephany Mayor y fue convocada por la Selección Mexicana para la Copa Oro W 2024.