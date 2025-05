El partido de vuelta de la Liga de Expansión MX entre Leones Negros y Tampico Madero terminó 1-0 en favor de los locales, pero gracias a que en el juego de ida los visitantes ganaron 1-2, el juego llegó hasta los penales con victoria para los Leones Negros.

Los Leones Negros habían anotado en el primer tiempo el gol que les daba el empate en el global, sin embargo, fue anulado por fuera de lugar y tuvieron que llegar hasta los penales en la final de vuelta de la Liga de Expansión MX para ser campeones.

El partido se mantuvo tenso durante casi todo el primer tiempo debido a que las tarjetas amarillas se hicieron presentes desde el minuto 17 del encuentro. Al minuto 28 hubo otra tarjeta para Bryan Flores de Leones Negros y al 29, Deivoon Alexander, de Tampico Madero, también recibió una tarjeta del mismo color.

Leones Negros no paró de intentar contra Tampico Madero

El segundo tiempo del partido entre Leones Negros y Tampico Madero mejoró respecto al primer tiempo y los locales no dejaron de tocar la puerta de su rival debido a que tenían el marcador en contra.

No fue hasta el minuto 90+3 que Leones Negros quitó las aspiraciones de Tampico Madero de coronarse en la Liga de Expansión MX, anotación que alargó el partido hasta los tiempos extras.

Ya para los tiempos extras, ambos equipos intentaron hacer de todo para ser campeones de la Liga de Expansión MX, no obstante, pese tratar de marcar en la portería del otro, ni Leones Negros ni Tampico Madero pudieron anotar para llevarse la victoria.

Leones Negros y Tampico Madero se fueron a los penales

El equipo que se llevó la final de la Liga de Expansión MX fueron los Leones Negros venciendo a Tampico Madero en la tanda de penales.

Pese a ser campeones, Leones Negros no podrán ascender a la Liga MX debido a que aún no cumplen con la certificación requerida por el organismo y la Federación Mexicana de Futbol, sin embargo, el llevarse el trofeo no les quitará la alegría a los jugadores y cuerpo técnico.