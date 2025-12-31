Leones Negros vs Rayados abren las semifinales de la Copa Pacífica el sábado 3 de enero de 2026. Revisa a qué hora y dónde ver el partido.

Atlas vs Chivas juegan la otra semifinal de la Copa Pacífica.

Partido: Leones Negros vs Rayados

Fase: Semifinal

Torneo: Copa Pacífica

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: Disney+ y ESPN 3

Leones Negros vs Rayados: Hora para ver el partido de la Copa Pacífica

El sábado 3 de enero se miden Leones Negros vs Rayados en partido semifinal de la Copa Pacífica, programado a las 18 horas, tiempo del centro de México.

Cada vez falta menos para enfrentarnos a @LeonesNegrosCF en la #CopaPacífica en Guadalajara. 🏟️



A prepararnos a tope para el #Clausura2026.👊🏼🔵⚪ Boletos aquí 👉🏼 https://t.co/EROW785RLR pic.twitter.com/m8eR1Rir6v — Rayados (@Rayados) December 31, 2025

¿Cómo llega Rayados a la Copa Pacífica vs Leones Negros?

De cara a la Copa Pacífica, en la que se medirá con Leones Negros en la semifinal, Rayados ya no contará con el español Sergio Ramos, su principal baja de cara al siguiente torneo.

Rayados fracasó nuevamente en el Apertura 2025, así que está obligado a competir por el campeonato en el Clausura 2026.

Hasta el momento Rayados solo cuenta con la alta de Alonso Aceves, mientras que Lucas Ocampo se perderá la Copa Pacífica debido a un problema de salud.

Así llega Leones Negros a la Copa Pacífica contra Rayados

Leones Negros tendrá una dura prueba ante Rayados en la semifinal de la Copa Pacífica, el sábado 3 de enero.

Después de quedar eliminado en cuartos de final del torneo pasado de la Liga de Expansión MX, Leones Negros busca volver más fuerte en el torneo que se avecina.

¿Cuándo debutan Leones Negros y Rayados en el Clausura 2026?

Leones Negros recibirá a Jaiba Brava en la Jornada 1 de la Liga de Expansión MX, el domingo 11 de enero de 2026.

Rayados se alista para debutar en el Clausura 2026 de la Liga MX, el sábado 10 de enero recibiendo al campeón Toluca, en la Jornada 1.