León y Cruz Azul están por iniciar su pretemporada con la Copa Morelos para llegar listos al Apertura 2025 de la Liga MX.

En el caso de Cruz Azul, estrenarán Director Técnico con Nicolás Larcamón, quien llegó a La Máquina para tratar de continuar lo hecho por Vicente Sánchez, entrenador que les dejó el título de la Concachampions 2025.

Mientras que León buscará mejorar lo hecho en el Clausura 2025 y tratar de conseguir un nuevo título el próximo torneo.

León vs Cruz Azul: Fecha para ver el partido amistoso en la Copa Morelos

León enfrentará el viernes 20 de junio a Cruz Azul en la Copa Morelos en el Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec.

El equipo de la Noria buscará su primera victoria comandada por Nicolás Larcamón.

León vs Cruz Azul: Horario para ver el partido amistoso en la Copa Morelos

León vs Cruz Azul se jugará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en actividad de la Copa Morelos.

León vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Copa Morelos?

Hasta el momento, no se ha confirmado si se transmitirá o no el partido León vs Cruz Azul. Sin embargo, los aficionados de La Fiera y los celestes podrán seguir el encuentro en las redes oficiales de los equipos.

Partido: León vs Cruz Azul

Fase: Copa Morelos

Fecha: Viernes 20 de junio de 2025

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec

Transmisión: Sin transmisión

¿Cómo llegan León y Cruz Azul a la Copa Morelos?

León viene de quedar eliminado justamente por Cruz Azul en los cuartos de final del Clausura 2025 de la Liga MX, por lo que este partido servirá, de alguna manera, como revancha ante La Máquina.

En el caso de Cruz Azul, los de La Noria vienen de ser campeones de la Concachampions 2025 tras derrotar por goleada de 5-0 a Vancouver Whitecaps.