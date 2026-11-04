Lens vs Como juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.
Lens vs Como: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Lens 2-1 Como es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.
Pronóstico: Lens 2-1 Como.
Lens vs Como: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Lens vs Como, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.
Lens
- Portero: Robin Risser
- Defensas: Saud Abdulhamid, Samson Baidoo y Jean-Clair Todibo
- Mediocampistas: Ruben Aguilar, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Matthieu Udol, Florian Thauvin y Thorgan Hazard
- Delantero: Florian Sotoca
Como
- Portero: Emil Audero
- Defensas: Ignace Van der Brempt, Alberto Dossena, Marc Kempf, Alberto Moreno
- Mediocampistas: Sergi Roberto, Máximo Perrone, Gabriel Strefezza, Nico Paz y Alieu Fadera
- Delantero: Patrick Cutrone
Hora y canal del partido: Lens vs Como en La Champions League
Lens vs Como se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: Lens vs Como
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Bollaert-Delelis
- Transmisión: HBO Max o Fox One