Lens vs Como juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Lens vs Como: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Lens 2-1 Como es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Lens 2-1 Como.

Lens vs Como: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lens vs Como, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Lens

Portero: Robin Risser

Defensas: Saud Abdulhamid, Samson Baidoo y Jean-Clair Todibo

Mediocampistas: Ruben Aguilar, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Matthieu Udol, Florian Thauvin y Thorgan Hazard

Delantero: Florian Sotoca

Como

Portero: Emil Audero

Defensas: Ignace Van der Brempt, Alberto Dossena, Marc Kempf, Alberto Moreno

Mediocampistas: Sergi Roberto, Máximo Perrone, Gabriel Strefezza, Nico Paz y Alieu Fadera

Delantero: Patrick Cutrone

Hora y canal del partido: Lens vs Como en La Champions League

Lens vs Como se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.