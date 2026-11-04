Lens vs Como juegan en la Jornada 4 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo local, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Lens vs Como: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Lens 2-1 Como es el pronóstico en la Jornada 4 de la Champions League.

Pronóstico: Lens 2-1 Como.

Lens vs Como: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Lens vs Como, que se jugará en la Jornada 4 de la Champions League.

Lens

  • Portero: Robin Risser
  • Defensas: Saud Abdulhamid, Samson Baidoo y Jean-Clair Todibo
  • Mediocampistas: Ruben Aguilar, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Matthieu Udol, Florian Thauvin y Thorgan Hazard
  • Delantero: Florian Sotoca

Como

  • Portero: Emil Audero
  • Defensas: Ignace Van der Brempt, Alberto Dossena, Marc Kempf, Alberto Moreno
  • Mediocampistas: Sergi Roberto, Máximo Perrone, Gabriel Strefezza, Nico Paz y Alieu Fadera
  • Delantero: Patrick Cutrone

Hora y canal del partido: Lens vs Como en La Champions League

Lens vs Como se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

  • Partido: Lens vs Como
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Bollaert-Delelis
  • Transmisión: HBO Max o Fox One